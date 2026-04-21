白宫宣布劳工部长将离职 川普第3位女性阁员下台

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（法新社华盛顿20日电） 美国白宫今天表示，劳工部长查维斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）即将离职。法新社报导，她任内有多起丑闻缠身，包括被指控对待年轻女性员工不好。

最近川普政府女性阁员更动频频。在国土安全部长诺姆（Kristi Noem）和司法部长邦迪（Pam Bondi）相继被撤换后，外界近数周来也不断猜测查维斯－德瑞默的去留。

白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）在社群平台X上宣布：「劳工部长查维兹－德瑞默将离开政府，转往私部门任职。」他并称赞她在职期间表现「非常杰出」。

查维兹－德瑞默曾任国会议员，提名时还获得逾12名民主党议员支持。但近来她遭受辞职压力，因有些控诉指她本人、幕僚及家人经常私下传讯给年轻员工要求办事。

「纽约时报」（The New York Times）上周报导，查维兹－德瑞默和她的前副幕僚长曾在出差时传简讯要求员工替他们送酒。

据「纽约时报」指出，查维兹－德瑞默的丈夫和父亲也曾与劳工部年轻女性员工互传讯息，而这位部长曾指示部分女性员工要「注意」这两位男士。

法新社报导，有投诉案指查维兹－德瑞默许多行为不当 ，并说不少员工指她身为劳工部长并不称职；有关单位于是就投诉案调查查维兹－德瑞默的领导风格，而上述资料是在调查时搜集而来。

「纽约时报」报导，此案经调查后，已有4名团队成员被迫离职，包括前幕僚长、副幕僚长、安排行程的主管，以及一名被指控与查维兹－德瑞默传出绯闻的随扈。

另外，也有3名员工向主管机关投诉，指工作环境恶劣。 （编译：纪锦玲）