白宫记协晚宴传枪响 川普淡看危险自认抗压性过人

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国总统Donald Trump今晚出席白宫记者协会（White House Correspondents）晚宴时，宴会厅外突传枪响，这已非川普首度成为攻击目标。面对这起最新事件，川普表现十分平淡豁达。

法新社报导，在白宫记者晚宴的混乱事件后，有记者向川普提问：「我想请问，您认为为什么这些事总发生在您身上？」

对此，川普早已准备好答案。而他的回答，正与这位79岁领袖在美国历任总统地位中的自我定位有关。

川普说：「嗯，我研究过暗杀事件。我必须告诉你，那些最具影响力的人、贡献最大的人，看看林肯就知道了…那些影响最大的人，往往就是被锁定的目标。」

「我不想说这让我感到荣幸，但我确实成就斐然。我们改变了这个国家，而有很多人对此并不高兴。所以我认为，这就是原因。」

川普于2024年在一场选举造势活动中曾遭遇暗杀未遂。他表示：「考虑到这本来就是种危险的生活，我觉得我过得还算挺正常的。」

「很多人在这种情况下会变得精神崩溃。但说实话，我可没那么脆弱。」

尽管川普过去曾将媒体称为「人民公敌」，但这回他对媒体的语气却显得相当克制，并表示，在此次事件后，大家感受到的是「一股巨大的爱与凝聚力」。

他表示，原本已准备好发表「史上最不合时宜的演说」，但在晚宴改期后，到时候他会表现得「非常枯燥乏味」。