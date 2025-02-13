研究：俄全面侵乌后关闭空域 航班绕道使碳排增加

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（法新社巴黎12日电） 研究人员今天表示，俄罗斯全面入侵乌克兰后对西方航空公司关闭空域，导致飞机绕道、飞行距离拉长，使航空业的二氧化碳排放量增加。

俄国2022年全面入侵乌克兰后，许多国家，尤其是北大西洋公约组织（NATO）盟国，对俄国关闭了空域，莫斯科当局随后采取报复措施，也禁止西方航班进入俄国领空。

这一变化最初导致北美与欧洲飞往东亚的航班减少，但随着航线调整，航空公司被迫大幅绕道，以避开俄国领空。研究指出，这意味着飞机需航经俄国南方或北极地区，燃烧的燃料也更多。

这项研究刊登于经同侪审查的「通讯-地球与环境」（Communications Earth & Environment）期刊。

为深入了解这些措施对环境的影响，研究人员分析了2022年3月至2023年12月间的75万次航班，约占全球每日9万次航班中的1100次。

这份研究来自英国瑞丁大学（University of Reading），共同作者贝卢安（Nicolas Bellouin）表示，尽管这只是航班总数的一小部分，但这些航班对「航空业整体碳足迹产生了显着影响」。

目前在法国拉普拉斯研究所（Institut Pierre-Simon Laplace）研究航空业对气候影响的气候科学家贝卢安指出：「这些绕行路线导致2023年全球航空二氧化碳排放量额外增加820万吨。」

这些大规模绕行也使2023年的航空业二氧化碳排放量增加1%。

研究指出「每个绕道航班平均会多排放18吨二氧化碳，大约相当于一个短程航班的排放量」，其他污染源的排放量「几乎肯定也会增加」。

研究作者提到，俄国航空公司自2022年开始减少长途航班，这可能减少了一部份碳排量。然而，他们推测，更多往来欧亚的乘客选择经中东转机，而不是直飞。

研究作者总结道，这种低效率意味着当前地缘政治情势「严重阻碍」航空业减少二氧化碳排放。