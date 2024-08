研究:多项配套更能有效减少碳排放

afp_tickers

(法新社巴黎22日电) 今天发表的研究发现,单独实施徵税或补贴等气候因应措施,对减少温室气体排放没有重大影响,必须结合多项作法才能有效减排。

这项发表在「科学」(Science)期刊的研究,检视横跨6大洲、41个国家25年来的公共政策。

这项研究分析1500项能源、交通和营造产业的政策后,作成「发现仅有63项成功气候政策案例,平均每项政策减少19%碳排量」的结论。

主导研究的德国波茨坦气候影响研究中心(Potsdam Institute for Climate Impact Research)和墨卡托全球公域与气候变迁研究所(Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change)指出:「研究显示,单独实施对燃煤电厂或内燃机汽车的禁令,并不会带来重大减排效果。」

研究人员表示:「唯有精心设计政策配套,在徵税或价格诱因与禁令一同实施时,才会出现成功案例,例如英国的燃煤发电或挪威的汽车(减排政策)。」

这项研究使用经济合作暨发展组织(OECD)的新资料库,并结合机器学习方法和既有统计分析的创新方法。

研究「发现63项成功的政策干预措施,共减少6亿至18亿吨二氧化碳排放量」。相形之下,根据联合国估计,2022年人类活动一共排放574亿吨二氧化碳当量。

各国必须于2025年2月前向联合国提交「国家自定贡献」(Nationally Determined Contributions),因此研究人员希望他们的研究成果能够影响各国正在更新的气候路线图。

这些路线图目的是为了让「巴黎协定」(Paris Agreement)的最重要目标仍然有可能达成,即将气温升幅限制在相较工业化前水准摄氏1.5度以下。

研究第一作者科赫(Nicolas Koch)解释:「我们的研究结果显示,政策数量越多,成果未必会越好,正确的措施组合才是关键。」

「举例来说,单靠补贴或法规是不够的,只有搭配碳税和能源税等价格工具,才能成功大幅减排。」

然而,伦敦大学学院(University College London)的葛拉布(Michael Grubb)认为:「但是只专注在69项可以从统计上看出的大趋势改变,他们忽略全球数以千计小成果所带来的影响,以及许多虽然小但是可以累积而且影响力常会自行强化的措施。」

葛拉布承认这是「迄今为止最有水准的研究」。他补充说:「他们的结论认为,巨大影响需要多项政策结合,这是绝对有道理的。」