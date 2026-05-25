研究：联合国维和任务陷困境 地缘紧张和资金短缺

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（法新社斯德哥尔摩25日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天警告，地缘政治紧张和资金危机正危及维和行动，特别是联合国主导的任务。

法新社报导，和平研究所一项报告指出，截至2025年底，国际维和行动现役人员已不足7万9000人，创下至少25年来最低。

SIPRI维和行动与冲突管理计画主任范德林（Jair van der Lijn）声明指出：「如果情势继续下去，在资金、政治与地缘等因素交相影响下，那么国际多边冲突管理的功能将急剧弱化，联合国等机构可能几近边缘化。」

范德林说：「其结果很可能是世界冲突频传。一旦各国放弃长期既有规范，这些冲突对平民百姓的危害会更加严重。」

据统计，2025年总共有58项维和行动执行，这是2016年以来首度低于60项。

目前有近3/4维和人员部署在5个国家：中非共和国（Central African Republic）、南苏丹（South Sudan）、索马利亚（Somalia）、刚果民主共和国（DRC）以及黎巴嫩（Lebanon）。

随着大型捐助国家未能完全履行承诺，联合国的维和行动正陷于资金危机。

根据SIPRI估计，2024至2025年度预算，其中56亿美元的承诺金额，有20亿美元尚未到位。

研究所指出：「在联合国安全理事会中，常任理事国的强硬要求，以及否决权威胁，让维和行动延长授权的决策变得更加复杂。」

SIPRI说明，尽管以色列和黎巴嫩之间屡次违反停火协议，但美国仍要求要解散联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）。所幸安理会后来采取折衷方案，并投票同意将驻黎巴嫩临时部队的维和任务延长至2026年12月。

SIPRI研究人员克鲁兹（Claudia Pfeifer Cruz）表示：「为维护有效的多边冲突管理，各国不仅是表态支持维和任务而已，还须提供稳定可靠资金，以及建构足够的政治空间。」（编译：纪锦玲）