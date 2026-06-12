破纪录 泰勒丝成词曲创作人名人堂最年轻入选女性

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（法新社纽约11日电） 泰勒丝（Taylor Swift）今天正式入选声望崇高的词曲创作人名人堂，成为史上最年轻的女性入选者，为这位现年36岁美国流行乐天后不断刷新纪录的演艺生涯，再添一个里程碑。 在此之前，该奖项的女性纪录保持人是萨格尔（Carole Bayer Sager），她在1987年入选时为43岁。而史提夫汪达（Stevie Wonder）则仍是史上最年轻入选者，他在1983年以32岁入选。 艺人必须在首支商业作品发行满20年后，才具备入选名人堂的资格。泰勒丝的出道单曲「提姆麦克罗」（Tim McGraw）则于2006年6月推出。

此后她的成功有目共睹：这位美国歌手共推出12张专辑，涵盖乡村、流行与民谣等风格，并在美国获得14座葛莱美奖，其中包括4座年度专辑，创下纪录。 名人堂网站上的简介写道：「泰勒丝作为词曲创作者具备变形般的能力，能在不同的音乐风格之间切换，并在各种曲风都能写出同样具说服力的作品，这正是她作为词曲创作人的超能力之一。」 「这也展现了她艺术创作的大胆与勇气：当最务实的下一步明明是继续挖掘那些最初带给她成功的素材时，她却选择去开拓全新领域。」 泰勒丝今天在纽约出席典礼前亮相红毯，身穿一袭印有花卉图案的黑色平口礼服。

据估计，泰勒丝的全球唱片销量已突破2.5亿张专辑等价单位。而她于2023至2024年举办、名为「时代巡回演唱会」（The Eras Tour）的最新巡演，创下约20亿美元的破纪录收入。

她也是在美国权威音乐杂志「告示牌」（Billboard）排行榜中，拥有最多进入前10名歌曲的女歌手。