碰上爱情诈骗 西班牙2女遭诈财逾千万

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（法新社马德里23日电） 西班牙警方今天表示，他们逮捕了5名嫌疑人，这些人被控透过网路和通讯软体WhatsApp冒充好莱坞明星布莱德彼特，向两名女性诈骗32万5000欧元（约新台币1173万元）。

西班牙瓜迪亚（Guardia）民事警察部队在声明中说，这些嫌疑人透过布莱德彼特（Brad Pitt）的粉丝网页与这些女性取得联系，并让她们相信「她们与他有感情关系」。

这些诈骗集团成员假冒布莱德彼特，向受害女性提议投资各种不存在的计画。

一名居住在安达鲁西亚（Andalusia）南部地区的女性被骗了17万5000欧元（约新台币632万元），而另一名来自巴斯克自治区（Basque Country）的女性则损失了15万欧元（约新台币541万元）。

警方表示：「这些网路犯罪者为了吸引受害者上钩，除了研究她们的社交网络，还对她们进行心理分析，从而发现这两名女性是缺乏爱情、处于抑郁状态的弱势群体。」

「他们也透过即时通讯平台与这两名女性互传讯息和电子邮件，直到她们相信自己正在用WhatsApp与布莱德彼特本人聊天，布莱德彼特还向她们承诺发展一段浪漫关系和共同的未来。」

警方在安达鲁西亚南部地区逮捕5人，其中包括疑似这个组织的领导人。

警方采取行动突袭5人住所，没收了几部手机、金融卡、两台电脑和一本日记，「里面写着用来诈骗受害者的措辞」。

警方已追回两名女子被骗走的8万5000欧元。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）