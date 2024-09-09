神准预测美总统大选40年 学者：贺锦丽将胜川普

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（法新社华盛顿5日电） 别管民调、别看数据，也别派记者去摇摆州采访犹豫不决的选民：历史学家李赫特曼（Allan Lichtman）已经知道谁将赢得2024美国总统大选。

李赫特曼信心满满的告诉法新社：「贺锦丽（Kamala Harris）将是下任美国总统。」

不久前，他刚根据所谓的「白宫之钥」法，公布了他4年一度且备受各界讨论的大选预测结果。

虽然可以把李赫特曼这套方法视为一个噱头，但这位美利坚大学（American University）历史系教授有着难以超越的纪录：自1984年以来，除了1次选举，他几乎所有选举都正确预测出结果。

李赫特曼的预测奠基于一个他称为「白宫之钥」（Keys to the White House）的历史指数模型，针对执政当局进行13道「是非题」来分析政治局势，如果6个或更多问题的答案为「否」，则代表挑战者（就2024大选而言，即共和党总统候选人川普）将赢得大选。

而本届的13道关键问题中，李赫特曼发现川普只在3个问题占优势，未达「推定为获胜者」所需的6个。

李赫特曼历年的预测几乎毫无瑕疵，唯一误判是2000年小布希（George W. Bush）击败高尔（Al Gore）的那次选举。不过李赫特曼可以理直气壮的替自己辩护，说那年胶着的选战有着法律层面的复杂性：当年民主党候选人高尔赢了普选，但共和党的小布希靠着最高法院裁决赢得最后胜利。