福斯汽车在地碳权专案 坦尚尼亚马赛族忧漂绿

（法新社奈洛比9日电） 坦尚尼亚北部马赛族（Maasai）牧民Namnyak担心，遭非政府组织批评为「漂绿」的一个福斯汽车（Volkswagen）碳权计画，可能会破坏她们社区的生活方式。

根据这项碳权专案，当地马赛族被要求接受报酬，让他们的牛只按照严格的「轮牧」方式放养，以促使牧草生长更长时间，进而吸收更多碳。

这个专案构想是福斯汽车及可能的其他企业，将购买拉长牧草生长所产生的「碳抵换额度」，抵销其工厂及营运活动产生的碳排。

许多研究人员与非政府组织对这类专案质疑，认为这只会干扰在地社区，对改善环境帮助有限，存在的意义只是让企业得以继续在其他地方排放污染。

这项在坦尚尼亚北部推动的计画由福斯汽车合作伙伴「坦尚尼亚未来之土」（Soils for the Future Tanzania，简称SftFTZ）负责执行，涵盖Longido及Monduli两区，范围达1.6万平方公里。

对居住在Longido并育有3名子女、现年33岁的Namnyak来说，这样的安排相当荒谬。

她说，在地马赛族早已在这片土地上实践永续生活，世世代代根据气候与季节调整放牧地点。

Namnyak表示，当地许多人担心这家公司另有图谋，某一天可能夺走他们的土地。

她告诉法新社：「不管他们给我们多少钱，都没用。我们仰赖这片土地养牛、种田和养蜂。这是我们的生活，也是未来世代的希望。」