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科学界示警30多年 美食品终于禁添红3食用色素

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（法新社华盛顿15日电） 即将卸任的拜登政府今天宣布禁用俗称「赤藓红」的食用色素红色3号。用于食品与药妆的红色3号因会导致动物罹癌，长久以来争议不断。

非营利组织「环境工作团」（Environmental Working Group）指出，在科学证据率先发出警告的几十年后，红色3号目前仍在美国近3000种食品中使用。

联邦公报今天刊的美国卫福部声明，称「美国食品暨药物管理局（FDA）正撤销色素添加剂法规所赋予红色3号用于食品和药物的授权。」

发起请愿、要求禁止在食品中添加红色3号的消费者倡导组织公共利益科学中心（CSPI）表示，这是FDA一项受欢迎却迟到的行动，「终结红色3号在口红中被禁用，却允许用于糖果的双重标准」。

FDA批准由24位食品安全与健康倡议人士于2022年提出的请愿，他们敦促FDA撤销食用色素红色3号的许可；红色3号能让某些糖果、糕点和酒渍樱桃呈现鲜红色。

FDA表示，由于一些研究发现红色3号会使实验室老鼠罹癌，因此出于「法律问题」采取此行动。官员还援引「戴兰尼条款」（Delaney Clause），该条款要求FDA禁止任何证实会致癌的添加剂。

美国食用色素红色3号又名赤藓红（Erythrosine），在台湾则称为「食用红色7号」。新规将禁止食品、膳食补充品和口服药物如止咳糖浆等使用赤藓红。30多年前，FDA就不让药妆使用食用色素红色3号，因为有研究显示实验室老鼠在食用后罹癌。

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