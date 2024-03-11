不同性别的新冠病毒反应：男性生理变化更大

来自伯尔尼大学医院Inselspital及列支敦士登公国私立大学(private University of Liechtenstein,UFL)的科研人员，在洛伦兹·里施(Lorenz Risch)教授的带领下，对1100名佩戴内置传感器腕带的患者进行了研究。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

感染新冠病毒的男性无论皮肤温度、心率还是呼吸频率上升幅度都比患病女性大。根据一项列支敦士登和瑞士的联合研究，男性新冠致死率高或许与此相关。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Gender-specific Covid-19 responses: men show greater physiological changes 原版 更多阅览 Gender-specific Covid-19 responses: men show greater physiological changes

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研究人员写道：“研究结论强调了在药物治疗及新冠病人护理方面因性别而异的重要性。”该研究成果已于近日在科学期刊《Plos One》上发表。

来自伯尔尼大学医院Inselspital及列支敦士登公国私立大学的科研人员，在洛伦兹·里施教授的带领下，对1100名佩戴内置传感器腕带的患者进行了研究。这种感应腕带已被用于监测女性月经周期，主要测量呼吸、心率和皮肤温度等。

全面的数据分析

该研究需要记录数据长达150万小时，相当于171年以上。在2020至2021年科研期间，127名参与者新冠病毒检测阳性，其中82人为分析研究贡献了高质量数据。

分析结果显示，男性的心率、呼吸频率及皮肤温度不仅在感染期间上升幅度比女性大，康复期也明显保持在高位水平。

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男性主导的医学研究

科研人员表示：“考虑到男性新冠患者死亡率和住院率更高，我们的研究结论可能反映了不同性别对感染做出的不同生理反应。”因此，男性和女性的身体可能不仅症状存在差异，对感染做出的生理反应也不一样。

科研人员在报告中强调，在医学研究中考虑性别差异非常重要。其写道：“一直以来，女性在临床实验中的代表性不足，这也意味着医疗解决方案多以男性为主导，增加了女性的健康风险。”