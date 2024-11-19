人工智能可减少科研所需动物数量

人工智能可以减少实验小鼠在研究中的使用。 Keystone-SDA

瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。

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联邦理工学院在日前发布的新闻稿(英)外部链接中解释道，该方法通过图像识别，并结合人工智能技术进行自动行为分析。实验小鼠的行动被拍摄并自动解析。

动物行为分析通常需要数天的手动工作，耗时费力。近年来，全球顶尖的研究实验室已转向采用功能强大的自动行为分析技术。但是，联邦理工学院表示，自动分析会产生海量数据。数据越庞大，需要记录的行为差异越精微，误读的风险就越大。

抗压力测试

瑞士研究人员研发的新方法即使采用数量更少的实验动物群体，也能得出有效结论，并可以甄别出动物之间细微的行为差异，因此，有助于减少实验动物的数量，且能提高实验标准化程度。

利用这种新方法，瑞士团队已经发现了小鼠在动物实验中如何应对压力，以及对某些药物做出的反应。此外，他们还发现，突如其来的和长期以往的压力会在不同程度上改变实验小鼠的行为。