立足瑞士 报道世界
登录
新闻
科学

人工智能可减少科研所需动物数量

人工智能可以减少实验小鼠在研究中的使用。
人工智能可以减少实验小鼠在研究中的使用。 Keystone-SDA

瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

联邦理工学院在日前发布的新闻稿(英)外部链接中解释道，该方法通过图像识别，并结合人工智能技术进行自动行为分析。实验小鼠的行动被拍摄并自动解析。

动物行为分析通常需要数天的手动工作，耗时费力。近年来，全球顶尖的研究实验室已转向采用功能强大的自动行为分析技术。但是，联邦理工学院表示，自动分析会产生海量数据。数据越庞大，需要记录的行为差异越精微，误读的风险就越大。

抗压力测试

瑞士研究人员研发的新方法即使采用数量更少的实验动物群体，也能得出有效结论，并可以甄别出动物之间细微的行为差异，因此，有助于减少实验动物的数量，且能提高实验标准化程度。

利用这种新方法，瑞士团队已经发现了小鼠在动物实验中如何应对压力，以及对某些药物做出的反应。此外，他们还发现，突如其来的和长期以往的压力会在不同程度上改变实验小鼠的行为。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
82 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
322
206 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

2022年，瑞士家庭平均月收入为6900瑞郎。

相关内容

瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

此内容发布于 瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。

更多阅览 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
研究显示，学校、培训和考试是给瑞士青年造成压力的三大因素。

相关内容

社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源

此内容发布于 瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。

更多阅览 社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
瑞银集团表示，2025年，瑞士的实际工资可能有所上涨。

相关内容

2025年瑞士人有望涨工资

此内容发布于 工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。

更多阅览 2025年瑞士人有望涨工资
越来越多的瑞士人不再吃肉。

相关内容

越来越多的瑞士人放弃食肉

此内容发布于 瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。

更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉
瑞士联邦铁路公司表示，列车工作人员平均每天遭受的言语或肢体攻击高达10次，近年来有愈演愈烈之势。

相关内容

瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

此内容发布于 瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。

更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
弗里堡大学的一项研究显示，在家中遭受心理折磨的儿童患上抑郁症的风险更高。

相关内容

五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待

此内容发布于 在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。

更多阅览 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
2024年11月6日，唐纳德·特朗普当选美国第47任总统。

相关内容

瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选

此内容发布于 瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。

更多阅览 瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选
ABB宣布已签署收购Aurora Motors的协议。Aurora Motors是一家美国立式泵电机供应商，其工程和运营部门位于中国上海。

相关内容

苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors

此内容发布于 11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。

更多阅览 苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Travail dans un laboratoire scientifique

相关内容

“禁止动物实验，后果不堪设想”

此内容发布于 瑞士经济联合会的代表Ensar Can警告说，"赞成取缔动物和人体实验，赞成有利于安全与进步的研究途径”这一公民动议的实施将严重影响瑞士卫生部门的运转。瑞士商界伞式组织为何反对此项将于2月13日付诸表决的动议？Ensar Can就此进行了解释。

更多阅览 “禁止动物实验，后果不堪设想”
动物实验：呼吁取缔动物实验的公民动议取得了成功。

相关内容

取缔动物实验：瑞士选民即将再次投票

此内容发布于 一项公民动议提出瑞士未来不应再有动物实验，发起该动议的协会周一(10月14日)宣布，他们已经跨越了需收集10万个有效签名的门槛。

更多阅览 取缔动物实验：瑞士选民即将再次投票
Boîtes avec des signatures pour une pétition

相关内容

“给动物带来苦难的科研是一种罪行”

此内容发布于 Renato Werndli是 "赞成取缔动物和人体实验"动议委员会的成员，该委员会正试图说服瑞士选民在2月13日的全民公投中投上赞成票。他对自己“支持更优动物保护和更安全药物”的论点做了详细诠释。

更多阅览 “给动物带来苦难的科研是一种罪行”

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团