狮子座流星雨将划过瑞士夜空

观星爱好者近日有机会观赏流星划过夜空。直至11月30日，狮子座流星雨将持续点亮整个星空。
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观星爱好者近日有机会观赏流星划过夜空。直至11月30日，狮子座流星雨将持续点亮整个星空。
据瑞士天文学会主席Marc Eichenberger向瑞士新闻社Keystone-SDA介绍，流星雨最活跃的时间出现在11月17日晚。
不过，他表示，由于活跃期的前两日，月亮周期接近满月，天空异常明亮。因此，很难观测到微弱的流星。
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Eichenberger说，通常建议在雾线(大气中雾出现的海拔高度)上方或干净且黑暗的夜空中寻找流星。
联邦气象与气候局MeteoSwiss(Federal Office of Meteorology and Climatology)表示，未来几天，只有瓦莱州和阿尔卑斯山南侧会有清朗的夜空。本周末，大雾即将笼罩低地和中部高原地区。
此次流星雨由坦普尔·塔特尔彗星(55P/Tempel-Tuttle)产生。该彗星于1865年发现，沿椭圆轨道每33年环绕太阳一周，每次近日点都与地球相对擦肩而过。狮子座流星群速度极快，穿透速度约为每秒70公里，或每小时25.2万公里。
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