美國科技巨頭進駐，瑞士AI迎來發展機遇

ChatGPT與聊天機器人Claude背後的公司已相繼落腳蘇黎世。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

人工智慧企業OpenAI和Anthropic相繼進駐蘇黎世，讓人們不禁充滿希望-瑞士擁有研究實力和人才資源，在備受矚目的人工智慧產業中佔有重要地位。

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瑞士能否成功發展成為人工智慧中心取決於兩個重要面向：瑞士是否有能力持續培養和吸引頂尖人才，並為有前景的新創公司提供融資。而專家認為，這也取決於瑞士未來選擇如何監管人工智慧。

讓瑞士蜚聲海外的是銀行業、鐘錶業和製藥業，而非資訊科技業。但相互競爭的ChatGPT與聊天機器人Claude的開發公司OpenAI和Anthropic如今都與英偉達(Nvidia)、蘋果(Apple)和谷歌(Google)等企業一道，在這個阿爾卑斯山國設立了人工智慧研究辦公室。

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OpenAI研究副總裁陳信翰(Mark Chen)稱瑞士為「領先的歐洲技術中心」。 Anthropic則表示，蘇黎世是「研究人才頂尖中心」。

美國人工智慧先驅企業的增多並不意味著瑞士作為歐洲人工智慧研究中心的地位就不受挑戰。 OpenAI和Anthropic都已在倫敦和都柏林等歐洲其他地區設有辦公室。

但瑞士可以透過其人工智慧監管方式有別於歐盟其他地區。而瑞士通訊部即將就今年稍早生效的歐盟人工智慧法案(EU AI Act)提出自己的建議。

瑞士經濟研究所(KOF)聯合主任漢斯·格斯巴赫(Hans Gersbach)曾在9月指出，歐盟的監管“對企業提出了非常高的要求”，因為規則和文書工作非常繁瑣。他在接受該所採訪時指出：「這產生了創新可能不值得或無法實現市場成功的風險。」

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「儘管歐盟人工智慧法案指向了正確的方向，但有些領域本可以給創新者和企業更大的靈活性，」 他補充道，「如果瑞士能製定比歐盟更明智、法律上更健全且更簡化的監管政策，那麼我們在科技領域就將迎來巨大的機遇。瑞士擁有發展成全球人工智慧中心的潛力。」

與美國的聯繫

來自美國的全球人工智慧領導者的到來，確實為瑞士國內的人工智慧產業提供了額外的支援。

「瑞士與美國人工智慧生態系統的聯繫非常緊密。這種關係正在發展為一種共生關係，」正在撰寫瑞士人工智慧市場相關書籍的商業顧問亞歷山大·布倫納(Alexander Brunner)說道。

加州晶片製造商英偉達兩年前透過收購瑞士人工智慧新創公司Animatico落腳蘇黎世，是這方面的另一個佐證。

洛桑聯邦理工學院(EPFL)人工智慧中心的聯合總監馬塞爾·薩拉特(Marcel Salathé)，則希望這些新落戶的企業能將業務擴展到瑞士法語區。

OpenAI從位於蘇黎世的Google DeepMind團隊挖走了三名研究人員，突顯出快速發展的產業對人才的激烈競爭。而洛桑聯邦理工學院的人工智慧中心目前擁有1000名學生和博士後研究員。

薩拉特表示：「人工智慧的發展帶給我們千載難逢的機遇。未來的一些全球最大公司正在從車庫裡誕生。若是其中一部分能出現在本地區，那就太好了。」

薩拉特提到，1989年網路在日內瓦的歐洲核子研究中心(CERN)被發明出來時，瑞士錯失了建立全球領先產業的機會。他指出：「我們必須確保這種失誤不會重演。」

融資短板

要充分發揮潛力，瑞士新創企業需要更多創投以及與成熟產業的合作。醫療、機器人和金融等產業需要整合進人工智慧技術，以保持領先地位。

根據媒體集團Startupticker發表於2023年12月的報告，與其他國家相比，瑞士人工智慧新創企業的投資規模仍然微不足道。

報告指出：「儘管人工智慧新創企業的數量普遍令人印象深刻，但瑞士在投資方面的立場卻明顯較差。幾乎沒有其他國家的中位投資像瑞士這麼低。瑞士與領先國家之間存在著巨大差距：以色列的賦能者和應用開發者吸引到的資金是瑞士人工智慧公司的十倍。」

亞歷山大·布倫納呼籲大型瑞士跨國公司能更多採用瑞士本土的人工智慧創新，而不總是依賴美國巨頭。

「擁有人工智慧方面出色的研究、優秀的人才和令人興奮的新創企業，也不足以在全球人工智慧競爭中脫穎而出。決勝關鍵在於建立從教育、基礎設施，到企業從本地人工智慧公司採購產品的完整的人工智慧價值鏈，」他在最近的Substack(譯註：Substack是讓幾乎任何人都可撰寫與發布新聞信息、設置訂閱功能、通過付費讀者獲得收入的網絡發表平台)文章中寫道。

瑞士人工智慧研究的領導者 瑞士的人工智慧研究由蘇黎世聯邦理工學院(ETHZ)和洛桑聯邦理工學院(EPFL)主導。這兩所領先大學最近宣布成立新的瑞士國家人工智慧研究所，以指導瑞士的研究、教育和人工智慧創新。 今年早些時候，他們還發布了瑞士的新型超級電腦Alps，待完全投入使用後，其運算能力將是前一代的20倍，為全球最先進的超級電腦之一。 這兩所大學也經營人工智慧能力中心，旨在將研究成果轉化為實際應用，涵蓋了從醫療到機器人及實現永續發展目標等多個領域。

瑞中人工智慧發展現狀 -根據statista外部链接的數據，預計瑞士人工智慧市場從2024年到2030年的複合年增長率為28.16%，到2030年市場規模將達到77.1億美元。 -在強大的生命科學和技術生態系統的推動下，瑞士的人工智慧相關人均專利數全球排名第三外部链接。 -中國工信部發布的數據顯示，截至2023年6月，中國人工智慧核心產業規模已達到5000億，人工智慧企業數量超過4400家，僅次於美國，全球排名第二(南開大學報告外部链接)。



(編譯自英文：小雷/gj，繁體校對：盧品妤)