科索沃首都流浪狗横行 民众每领养1只可月领1700元

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（法新社科索沃首都普里斯汀纳12日电） 科索沃首都普里斯汀纳（Pristina）流浪狗泛滥成灾，市长为此提出新奇解方：民众领养一只狗，政府便每月支付主人50欧元（约新台币1700元）。

多达4000只流浪狗在普里斯汀纳街头横行，倡议人士指它们已构成重大问题，许多民众反应自己曾得从具有攻击性的大型犬身边逃离。

然而，一支年轻男子在街头痛殴小流浪狗的影片广为流传并震惊社会，使流浪狗问题成为民众关注焦点，爱护动物人士上月底也上街抗议。

普里斯汀纳市长拉玛（Perparim Rama）希望他野心勃勃的新计画「每只狗一个家」（A home for every dog）将能解决问题并帮助人们改变态度。

家庭每领养一只流浪狗，普里斯汀纳当局每月将支付这户人家50欧元。

48岁的拉玛告诉法新社：「养狗花费高昂，不是每个人都有这笔钱。这就是为何我们在协助家庭领养流浪狗。」

普里斯汀纳已开始围捕流浪狗，拉玛矢言每天持续围捕行动，「直到把所有狗（从街头）清除」。

他表示犬只将关在大型收容所，在那里接种疫苗、结扎并准备被领养。

52岁技工哈札伊（Sami Haxhaj）是首批响应拉玛提议的人之一，他从市政府领养了10只狗。他指自己「希望能为它们做点事」，甚至打算再领养10只狗。

然而一些人批评市长的点子是浪费钱，65岁退休人士巴莱（Mirsad Balaj）说：「我们一定是钱太多才会把钱花在狗身上。」

拉玛坚称凭藉一年200万欧元的预算，「我们真能期待解决这项问题…如果对首都流浪狗数量的计算是正确的话」。