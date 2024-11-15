秘鲁启用中资港口 美官员提醒拉美警惕中国投资

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（法新社利马14日电） 在中国国家主席习近平为秘鲁一座中国出资建造的大型港口揭幕之际，美国今天呼吁拉丁美洲国家对中国投资保持警惕。

习近平与美国总统拜登在秘鲁出席亚太经济合作会议（APEC）峰会，两人预计16日在利马会面；在美国总统当选人川普明年1月重返白宫之前，这可能是拜登与习近平最后一次会晤。

同时，习近平为中国在南美洲出资建造的第一座港口揭幕，地点位于利马北方的钱凯（Chancay），耗资35亿美元，将成未来区域贸易枢纽。这座港口可让南美洲国家与亚洲贸易时，得以绕过墨西哥与美国的港口。 美国国务院负责西半球事务的助理国务卿尼科尔斯（Brian Nichols）说：「我们认为重要的是（西）半球各国确保中华人民共和国的经济活动尊重各地法律，并保障人权和环境保护。」

尼科尔斯提到美国与秘鲁的长年关系时说：「我们将专注建立这些关系，确保秘鲁人理解未来与其他一些投资者打交道的复杂性。」

他说，美国近期也为秘鲁提供了支持，包括捐赠火车给利马市、由美国国家航空暨太空总署（NASA）主导的太空合作，以及捐赠9架黑鹰直升机（Black Hawk）协助警方打击跨国犯罪。

美国国务院主管东亚事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）说，美国带着「积极政策」前来，并未试图强迫其他国家在对立的两大强权中择一。

康达告诉记者：「我们确实想确保各国有选择权，且能不受胁迫、自由地做出选择。」

美国两百年来一直将拉丁美洲视为自己的利益范围，但也面临日益增加的全球竞争，尤其是在经济领域遭逢来自中国的竞争。

美国决策者经常强调与中国计画有关的债务，和中国在规模庞大的建设计画中聘用自己的劳工。