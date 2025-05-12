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秘鲁奇克拉约镇昔日主教成为新教宗 餐厅服务生忆当年

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（法新社秘鲁奇克拉约12日电） 天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）当选教宗前，曾在秘鲁城镇奇克拉约担任主教，当地一家餐厅的工作人员回忆道，他的胃口很好，小费则是以祝福而非现金形式支付。

出生于美国的普瑞弗斯特（Robert Prevost）近日在梵蒂冈当选教宗，名号为良十四世。他曾在秘鲁这个安地斯山脉国家担任传教士20多年，并于2015年成为秘鲁公民。

罗培兹（Carlos Lopez）在普瑞弗斯特成为教宗的多年前，曾在三叶草餐厅（El Trebol）为他服务。罗培兹说道： 「我们很高兴也很幸运，曾经服务过我们的现任教宗良十四世。」

他说，普瑞弗斯特在2015至2023年担任秘鲁北部城镇奇克拉约（Chiclayo）的主教期间，是这家餐厅的常客。

罗培兹说：「这是教宗最喜欢的地方之一。他以前每周都会来2到3次。」

这位身着白衬衫及黑背心、系着橘色领带的服务生告诉法新社：「他最喜欢的是3号桌，那里可以看到主教座堂。」

「他没给小费，这一点是肯定的，但他给了祝福。」

罗培兹回忆说，普瑞弗斯特性格沉稳且安静，胃口很好，喜欢当地美食。

罗培兹说：「他是一个非常冷静的人，他讲话能带给人平静，他是一个非常谦虚的人。」

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