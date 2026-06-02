秘鲁总统大选二轮对决 藤森惠子再次攻坚

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（法新社利马1日电） 秘鲁总统大选第2轮决选今天投票，由保守派候选人藤森惠子（Keiko Fujimori）与前左派国会议员桑杰士（Roberto Sanchez）进入对决。

藤森惠子是已故秘鲁强人藤森谦也（Alberto Fujimori）之女，她过去曾三度竞选总统都失败，如今是最被看好的候选人。

秘鲁政治一直动荡不安，10年之内有8位总统下台。这次选战中不时传出暴力犯罪与勒索，选民对长期政治纷扰感到不满，将责任归咎于目前的政客。

4月的第一轮投票，因后勤作业频出状况、一些投票站延迟开放投票，加上有舞弊的指控，让这次选举蒙上阴影，更加深社会大众对体制的不信任，也让第二轮决选情势更诡谲难料。

根据民调，目前仍有约1/5选民尚未决定投票给谁，两位进入决选的候选人都未获得稳固支持，两人在首轮的得票率合计还不到3成。

根据选前最后一份益普索（Ipsos）民调显示，藤森惠子领先桑杰士仅3个百分点，这差距接近误差范围。

藤森谦也过去的强人形象，至今影响女儿的政治认同，对她而言，这既是优势也是劣势。

藤森谦也因击败左翼叛乱分子、稳定经济而受到支持者的赞扬，但他后来因贪腐和侵犯人权罪名入狱，于2024年过世。

51岁的藤森惠子曾3度竞选总统皆铩羽而归，这是第4次参选，是她最接近胜选的一次。

桑杰士曾任部长和国会议员，他以贫困农民代言人自居；秘鲁农民自觉是弱势，是被排除在权力之外的一群。

今天决选结果，将决定由谁当选秘鲁总统，新任总统也将面对挑战：一个分裂的国会和一个动荡的体制。（编译：纪锦玲）