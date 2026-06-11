秘鲁总统大选胜负难分 藤森惠子微幅领先左派对手

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（法新社利马10日电） 秘鲁前独裁总统之女藤森惠子今晚在漫长的总统大选计票过程中重新领先左派候选人桑杰士，但在98%投票所完成开票的情况下，双方票数仍过于接近，胜负难分。

在美国与日本海外选民的大力支持下，51岁的藤森惠子（Keiko Fujimori）仅以651票的微幅差距领先桑杰士（Roberto Sanchez）。

截至今晚11时（格林威治时间11日凌晨4时），超过1800万张选票已完成计算，双方差距微乎其微。

这场选举是拉丁美洲右翼与左翼势力角力的最新战场，近年来，主打治安议题的右翼候选人已在多场拉美选举中胜出。

胜选方将牵动秘鲁与美国未来关系走向，以及与拉美地区多个意识形态鲜明政府的互动。

藤森惠子与桑杰士都矢言将终结秘鲁长年政治动荡。秘鲁将选出10年来第9位总统，过去5年来，就有3位总统遭国会弹劾或罢黜而下台。

藤森惠子是已故前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）的女儿，曾3度角逐总统大位失利，如今则希望搭上拉美右翼崛起的浪潮。藤森谦也曾因侵犯人权罪名入狱。

近年来，右翼候选人凭藉强硬打击犯罪的诉求，在玻利维亚、智利和厄瓜多等国赢得选举。

57岁的前心理学家桑杰士在选战后期快速窜起，成功闯入决选，他提出一系列矿业改革政见，并赋予原住民更多权利。

桑杰士还说，他希望与美国总统穿川普维持「相互尊重」的关系。

秘鲁是全球主要铜矿与古柯硷出口国之一，近年来也面临犯罪问题急剧恶化的挑战。（编译：刘文瑜）