移民执法致死案发酵 川普再批市长不合作

（法新社华盛顿28日电） 美国明尼阿波利斯市移民执法致死案持续发酵，就在政府宣布涉案官员停职之际，先前才承诺阻止风波扩大的川普今天却又炮轰市长，称其拒与联邦合作铲除非法移民，是在玩火。

美国官员表示，两位涉案官员24日即已停职。当天，护理师普雷蒂（Alex Pretti）在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）示威时，遭身穿迷彩服的人员强行压制在地，随后被开多枪身亡，过程皆被影片拍下。

川普昨天表示，他希望阻止明尼阿波利斯的风波扩大。该市目前因其强硬移民镇压行动，成为冲突的最前线。

但这位79岁的共和党人今天却又抨击明尼阿波利斯市长，称其拒绝与联邦当局合作铲除疑似非法移民，是「非常严重的违法行为」。

川普在社群媒体上表示，市长佛雷（Jacob Frey）「在玩火」。

普雷蒂遭枪杀一事遭到跨党派广泛谴责，为遏制舆论反弹，川普调整了部署在明尼阿波利斯的移民执法部门领导层。

他将以对抗着称、喜欢在电视上展示强硬移民执法的博维诺（Gregory Bovino），换成以政策导向闻名的「边境沙皇」霍曼（Tom Homan）。

另一位高阶官员、司法部长邦迪（Pam Bondi）今天抵达明尼阿波利斯，宣布逮捕16名涉嫌袭击联邦执法人员的明尼苏达「暴徒」。

白宫坚称其目标是锁定重大罪犯，但出动全副武装的蒙面人从街道、住宅和工作场所强行带走民众，已让社会大众深感震撼与不安。