秽物攻击不断 北韩再向南韩空飘350颗垃圾气球

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（法新社首尔25日电） 南、北韩你来我往互相投放气球的行动持续升温。首尔军方今天表示，北韩又向南韩境内投放了300多颗装满垃圾的气球，作为最新一轮行动。

南韩合同参谋本部（Joint Chiefs of Staff）表示，平壤昨晚施放了约350颗气球，约有100颗已落入南韩境内，主要在北部京畿道（Gyeonggi）和首都首尔。

南韩合同参谋本部表示，气球下悬挂的袋中「主要装着纸类垃圾」；并说，根据分析，这些垃圾气球不会对公众构成安全风险。

南韩合同参谋本部说，「南韩军方准备立即执行心理战」；并说，南韩的回应「完全取决于北韩的行动」。

南韩总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）今天在韩战爆发周年纪念日的演说中表示，北韩最新一轮空飘垃圾气球是「卑鄙且非理性的挑衅」。

他猛烈抨击俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）上周访问北韩期间与平壤签署一项防御协议，说此举「公然违反联合国安理会的决议」。

尹锡悦并说：「我们的军队将做好坚实的准备，确保北韩在任何情况下都不敢挑战南韩，并对北韩的任何挑衅做出压倒性、果断的回应。」

平壤已向南韩投放1000多颗携带垃圾的气球，声称这是对活动人士向北韩空飘气球、发送反平壤政府宣传品的报复。

南韩政府6月4日全面中止919军事协议，通报北韩后即刻生效，南韩军方将可恢复在军事分界线（MDL）一带进行军事训练，并利用扩音器喊话反击北韩挑衅。

北韩领导人金正恩胞妹金与正本月稍早警告，如果南韩选择继续跨境散发传单、用扩音器挑衅，「他们将会见证我们的新回应」。

专家表示，边境紧张情势可能会迅速升级。

梨花女子大学（Ewha Womans University）教授朴元坤（Park Won-Gon，音译）表示：「有鉴于南韩已经满足了第一个条件，也就是发送传单，如果政府重启扩音器广播，我们很可能会看见所谓的『新反制措施』。」