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突尼西亚大选 出口民调：现任总统压倒性连任

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（法新社突尼斯6日电） 根据突尼西亚国家电视台今天公布的出口民调，现任总统萨伊德可望以89.2%得票率连任这个北非国家领导人。

另据独立民调机构Sigma Conseil，66岁的萨伊德（Kais Saied）可望压倒性胜选，击败系狱的对手札麦尔（Ayachi Zammel），以及马格扎维（Zouhair Maghzaoui），后两人预计分别可获6.9%、 3.9%选票。

萨伊德3年前开革总理、冻结国会而全面夺权，人权团体担心连任只会进一步巩固他对「阿拉伯之春」（Arab Spring）民主运动发源地突尼西亚的统治。

长期独裁者班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）于2011年遭到推翻后，突尼西亚本来以成为区域反威权主义起义浪潮的发源地为豪。

但是在萨伊德2019年当选后，这个北非国家的走向很快就发生剧变。

突尼西亚约有1200万人口。选举委员会ISIE表示，这次大选合格选民约有970万人，投票率为27.7%，其中58%为男性，65%投票选民年龄介于36岁到60岁之间。

政治评论员纳夫蒂（Hatem Nafti）说：「这场选举的合法性无疑遭到玷污，本来可以赢过萨伊德的候选人被系统性排除参选。」纳夫蒂即将出版以萨伊德威权统治为主题的新书。

ISIE以支持度不足或其他技术性问题为由，禁止14位候选人参选。

萨伊德在首都的办公室告诉国家电视台：「公布的出口民调结果非常接近真实情况。我们将会等待正式结果出炉。」

选委会预定明天公布初步计票结果。

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