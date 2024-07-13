竞选造势拜登力驳退选 党内劝退声却持续积累

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（法新社底特律12日电） 美国总统拜登因6月底的辩论表现差面临「换拜」压力。他今天回到竞选造势场合后火力全开，力驳党内要他退选的压力与一些流言，试图把焦点再拉回对手川普诸多争议。

然而当拜登前往战场州密西根州一场热闹造势上发表谈话期间，民主党内敦促这位高龄81岁主帅下马的呼声却越来越多。

拜登在底特律这场造势对台下群众说：「最近流言蜚语及揣测不少，诸如乔．拜登该怎办？他还会选下去吗？他会退选吗？」群众则高喊「别退选」。

拜登说：「我现在告诉大家答案：我会选下去而且会赢！这点绝不会改变。」

拜登11日在华府的北约峰会后举行个人记者会力驳「换拜」压力，但党内要他退出的声音仍继续增长。

在6月27日与川普辩论的奇差表现以来，已至少19位民主党国会议员出于对拜登年迈与身心健康的疑虑，公开要他退选。

拜登11日在8个月来第一场个人记者会表示，他仍是民主党内「最有资格」竞选总统的人。当天美国只有2420万人观看他的记者会，几乎只是看辩论人数的一半。

拜登昨天透过近1小时的记者会及问答，强调自己仍是最适合代表民主党的2024年总统大选参选者，也会选到底；但期间拜登仍出现口误，像把副手贺锦丽与对手川普两人名字弄混，甚至记者会前稍早，在北约峰会上介绍乌克兰总统泽伦斯基时将对方叫成俄国总统蒲亭。

拜登今天前往底特律一间高中体育馆举办造势，对热情粉丝高喊「我不会落跑」，火力全开且不时嘲讽对手川普，博得支持者暖心回喊「别退选」，热烈氛围更坚定他参选到底决心。

拜登还指媒体「常因我有时把他人名字弄混就修理我」，让群众对台下记者们猛嘘，场景让人联想起川普的行径。

在华府，众议院少数党领袖、民主党纽约州联邦众议员杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）则在11日晚间进白宫与拜登一对一深谈，传达众院民主党人态度。

杰福瑞斯在一封今天发给同僚的信里没透露他对拜登说些什么，但表示已转达他过去一周从民主党人所听到许多盼拜登能知所进退的声音。这显示一向为温和派且过去支持拜登的杰福瑞斯，也不认同拜登坚持选到底的决定。

杰福瑞斯没多提关于他与拜登会面的细节，只知道他是在拜登11日举行完力搏「换拜」的个人记者会后进白宫，这场一对一会面也是应他请求所安排。