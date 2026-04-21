第二轮谈判前景未明 美伊均扬言再次开战

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（法新社德黑兰20日电） 美国与伊朗今天都警告，随停火期限逐渐逼近，若协议破裂，双方都已准备好开战。美国总统川普先前宣称第二轮继续在巴基斯坦的谈判，会否如期登场仍不明朗。

白宫表示，副总统范斯（JD Vance）已随时准备再赴伊巴基斯坦首都斯兰马巴德（Islamabad）。当地正为结束这场席卷中东、动摇全球市场的伊朗战争准备双方第二轮会谈。

然而，德黑兰拒绝证实是否与会，指控美国封锁伊朗港口和扣押一艘船舶，已违反停火协议。

具实权的伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），两周前曾率团赴巴基斯坦参与第一轮谈判，他今天在声明中说：「透过实施封锁并违反停火协议，川普企图将协商桌变成投降桌，或视情况为恢复敌对行动制造藉口。」

他在社群平台X发文：「我们不接受在威胁阴影下谈判，这两周我们也已经准备在战场上亮出新筹码。」

伊朗革命卫队警告，任何未经允许就试图通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只都将成为打击目标。

川普则同样指控德黑兰在海峡骚扰船只，违反停火协议。荷莫兹海峡是全球约20%石油运输要道，在美国和以色列2月28日发动战争后，航路几已形同封锁。

根据航运业情报网站Lloyd’s List的资料，和平时期该海峡每日约有120艘船通过。

该网站今天披露，已有超过20艘伊朗「影子船队」成功突破美国封锁航行。

川普在社群平台Truth Social一系列贴文中强调，这场封锁对伊朗造成「彻底摧毁」，并表示封锁不会结束，除非达成「协议」；美方正以解除封锁为条件，要求伊朗在具争议的核计画上做出让步。