米兰刚结束主办冬奥 电车出轨撞进建筑物2死38伤

（法新社米兰27日电） 义大利米兰几天前才刚结束主办2026年冬季奥运，正准备主办帕拉林匹克运动会，且目前正值米兰时装周。警方告诉法新社，一辆电车今天在米兰出轨并撞上一栋建筑物，造成两人丧生，至少38人受伤。

米兰市长沙拉（Giuseppe Sala）在现场告诉记者，其中一名罹难者在电车出轨时被撞及，第2名罹难者则是一名乘客。

消防人员用紧急保温毯包裹生还民众，救护车则将伤势较重的伤者送医救治。

目击者格里欧尼（Valerio Gaglione）告诉法新社：「有一名男子被困在电车底下，他的手臂被卡住了…电车内有很多人受伤，我看到一位老人满身是血。」

主导调查的检察官维奥拉（Marcello Viola）表示，电车与建筑物之间的撞击是「具毁灭性的」。

米兰市长沙拉指出，其中一名罹难者是60多岁的义大利男子，而据媒体报导，另一名罹难者是在送医途中断气的塞内加尔男子。

沙拉表示，初步调查显示，司机并未启动轨道转辙器。他还说，在事故发生前，司机已驶过了这条路线的最后一站。

沙拉说，这辆电车车龄很新，司机也有多年经验。他在事故发生前1小时才开始值班。

他补充表示：「看起来不像是技术问题，而是与司机有关。」

据媒体报导，司机已入院治疗，伤势并不严重，他表示在撞车前曾「感到身体不适」。

一段在义大利媒体上广泛流传的行车记录器影片显示，电车在冲向建筑物的一个弯道时，向一侧倾斜，然后又猛然晃向另一侧并发生撞击。

当电车呼啸而过时，可以看到一名外送员从自行车上跳下以求安全，而一名路人也迅速跑开。

事故发生时正在附近办公室的27岁女子安娜（Anna）告诉法新社：「我只听到一声巨响。」

这辆长25公尺、可容纳66人的黄白相间电车横亘在事故现场马路上。目前尚不清楚电车是否超过了每小时50公里的速限。

目击者指出，电车在撞进一家餐厅的窗户前，先撞上了一棵树。

一名乘客告诉义大利安莎通讯社（ANSA）：「我以为是地震…我原本坐着，结果和其他乘客一起摔在地板上。太可怕了。」