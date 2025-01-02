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米兰户外禁菸令生效 公共场所街头都禁菸

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（法新社米兰1日电） 义大利金融和时尚之都米兰户外禁菸令今天生效，施行全国最严厉的禁菸令，瘾君子在街上或人多的公共场所吸菸都将挨罚。

义北米兰为空污所扰，不遵守禁令者将面临40至240欧元（约新台币8200元）不等罚锾。不过；并不是所有居民都对这项禁菸令叫好。

现年21岁售货员伊利亚诺（Myrian Illiano）告诉法新社：「我认为这项法令太过了。如果在室内（禁菸），那我可以认同，因为吸菸可能会令人讨厌而且有碍健康。」

「但如果连在室外也禁菸，我就无法苟同。」

不过，现年39岁、从事内容创作的丘菲尼（Chiara Ciuffini）则是完全支持。

她说：「我认同，因为我爱好运动而且不吸菸，希望抽菸的人也能够理解不抽菸的人想呼吸新鲜空气的需求。」

米兰市议会2020年通过的空气品质法令要求逐步严格禁菸。自2021年起，公园、游乐场、公车站和运动场所都禁止吸菸。

今天生效的禁菸令则扩大到「所有公共场所，包括街道」，但「有可能与其他人保持至少10公尺距离的孤立区域」除外。

米兰当地官员发布声明表示，这项法令目的在减少空气中的细悬浮微粒，以「改善这个城��的空气品质、保护��民健康，其中包括在公共场所免受二手菸的伤害，而公共场所也是儿童常去的地方」。

在米兰经营菸草店的马利诺尼（Emanuele Marinoni）预期生意将因此下滑2至3成。他是义大利菸草商联盟（Italian Tobacconists Federation）副主席。 在明年米兰－柯蒂纳戴比索（Milan-Cortina d’Ampezzo）冬季奥运会之前实施的这项禁令允许使用电子烟。

坐落义大利工业区波河河谷（Po Valley）中间的米兰道路交通壅塞，是欧洲空气污染最严重城市之一。

米兰副��长斯卡武佐（Anna Scavuzzo）表示，吸菸产生的缭绕烟雾跟汽机车排放废气如出一辙，都会产生细悬浮微粒。

吸菸有害身体健康，未满20岁请勿吸菸。

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