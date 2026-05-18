索罗门新内阁出炉 挺台索邦交前总理何瑞朗出任外长

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（法新社雪梨18日电） 索罗门群岛新政府内阁名单出炉，曾支持与台湾维持邦交的前总理何瑞朗以及批评中国的议员，双双出任要职，显示南太平洋地区与北京关系最密切的索国政局有望迎来转变。

索国前任总理马内列（Jeremiah Manele）日前因国会不信任投票而下台，15日国会选出由反对党领袖瓦尔（Matthew Wale）担任新任总理。

索罗门群岛位于澳洲东北方约1600公里处，具有极高战略价值，每逢领导层更迭都备受西方外交人员高度关注。

中国与身为美国盟友的澳洲，目前是索罗门群岛最大的援助国与安全伙伴，双方正极力在当地拓展地缘政治影响力。

瓦尔任命前总理何瑞朗（Rick Hou）出任外交部长，并由小肯尼罗瑞（Peter Kenilorea Jr.）担任国家规划与发展协调部长，负责与援助国密切协调。

小肯尼罗瑞是「对华政策跨国议会联盟」（IPAC）成员，这个全球性组织由多国批评北京政策的议员所组成。

前澳洲驻索罗门群岛高级专员巴特利（James Batley）向法新社表示，「中国可能觉得他（小肯尼罗瑞）有些棘手，因为他会把『透明度』列为首要原则」，并称这次内阁人事任命「传递了某种讯号」，但「索罗门群岛不太可能因此逆转与中国建交的决定」。

新任外交部长何瑞朗2017年至2019年间担任总理，就在他下台后的2019年，索国便与台湾断交，转而与中国建交，何瑞朗当时就曾严厉批评此事。

巴特利说，作为前央行总裁的何瑞朗，「在国际关系方面经验丰富，不会轻易受到威吓」。

来自中国及澳洲的外交使节16日已分别与瓦尔会面。

据索国当局今天发表的声明，瓦尔向中国大使蔡蔚鸣表示，索国坚持一中原则，并打算与中国密切合作，为人民带来实质利益。