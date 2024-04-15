索罗门群岛大选将登场 反对派领袖指控中共介选

2 分钟

（法新社荷尼阿拉15日电） 太平洋国家索罗门群岛（Solomon Islands）即将于17日举行大选，反对派领袖苏达尼今天接受法新社访问时表示，中国对索罗门群岛的控制力日益扩大，「让人担忧」。

苏达尼（Daniel Suidani）接受法新社独家访问时表示：「过去5年中国参与了很多事，现阶段确实令人担忧。」

苏达尼表示，北京对索罗门群岛民主的侵蚀性影响让他不安。

苏达尼指控中国共产党在幕后运作，协助亲北京成员留在国会。

苏达尼说：「中国共产党在本国的影响力，令人十心担忧。」

在总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）领导下，索罗门群岛热情拥抱中国，两国于2022年签定一项隐晦的安全协议。

苏嘉瓦瑞执政的5年间，大量中国援助和投资涌入索罗门群岛，这位69岁的总理誓言，如果17日能取得连任，将进一步深化与中国的关系。

曾任马莱塔省（Malaita）省长的苏达尼担心金援有天会有附带条件，他是少数拒绝兑现中国支票的省级领导人之一。

苏嘉瓦瑞多次否认中国对索罗门群岛造成威胁，还说美国和澳洲不应干涉索罗门群岛事务。

索罗门群岛是世上最低度开发的国家之一，苏嘉瓦瑞坚信其繁荣之路取决于北京，但主要竞争对手对他与中国的协议抱持怀疑态度，并表示愿意与传统安全伙伴澳洲和美国重建关系。

苏达尼表示：「2024年这场选举对索罗门群岛非常关键。」