索罗门群岛大选结果出炉 亲中省长连任败选

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（法新社索罗门首都荷尼阿拉19日电） 中国在索罗门群岛建立影响力的努力今天遇到重大障碍，马莱塔省（Malaita）亲近中国的省长芬尼（Martin Fini）在全国选举中落败。

根据索罗门群岛选举委员会，监看中国在马莱塔省影响力迅速扩张的芬尼寻求连任失利。马莱塔省是索罗门群岛人口最多的省。

中国在索罗门群岛其他地区扩大影响力时，马莱塔省却反其道而行，多年来拒绝接受中国的援助或投资。

但芬尼在2023年接替受欢迎的苏达尼（DanielSuidani）就任省长后，情况发生了变化。

芬尼最近与中国江苏省签署谅解备忘录，但他未能连任，让这项协议的前途未卜。

中国驻索罗门群岛大使馆曾赞扬芬尼对中国的「坚定支持」，并承诺为索罗门群岛铺设新公路，提供更好的网路。

担心中国出钱有一天可能会带来附带条件，苏达尼是少数拒绝兑现中国支票的地方领导人之一。

苏达尼说，他现在将寻求再度担任马莱塔省长，表示芬尼追求与中国建立更密切的关系导致他无法连任。

他今天告诉法新社：「马莱塔省人民不同意过去12个月执政政府做的事情，包括与中国江苏省建立关系，所有这些事情造就这一切。」

过去苏达尼的省政府十分担心中国的影响力，因此挡下中国电信巨擘华为在岛上建造迫切需要的行动通讯基地台。

本周稍早选举开始时，苏达尼表示：「这是非常令人担忧的事情，即（中国共产党）对这个国家的影响力。」

2023年初，苏达尼在不信任投票中遭罢黜省长职位。他长期以来怀疑中国在幕后运作，策划让他下台。

索罗门群岛目前仍在计算地方和全国选举的选票。