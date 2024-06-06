纪念诺曼第登陆80周年 西方表态挺乌没邀俄出席

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（法新社法国奥玛哈海滩6日电） 各方关注俄侵乌后战火再度肆虐欧陆逾两年之际，西方国家领袖今齐聚法国北部海滩，纪念为解放欧洲脱离纳粹占领，执行代号D-Day的诺曼第登陆作战届满80周年。

代表往昔同盟国的美国总统拜登（Joe Biden）、英国国王查尔斯三世（King Charles III）与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau），向当年远离家园登陆诺曼第（Normandy）沙滩与峭壁的数以万计将士致敬，他们遭受德军密集压制火力而死伤惨重。

1942年也就是二战期间出生的拜登，将于9日结束赴法的国是访问，期间预料他将宣扬美国是民主与国际间盟邦的捍卫者，以对比将同他角逐年底大选的竞争对手川普（Donald Trump）。

他出席美国举办向美军阵亡将士致敬的纪念式，逐一会晤当年参加这场战役而幸存的美军退役老兵。

查尔斯三世于竖立在维苏梅镇（Ver-sur-Mer）的英国纪念碑表示：「我们回顾几十年来一次又一次给我们带来的教训：自由国家必须团结对抗暴政。」俯瞰黄金海滩（Gold Beach）的维苏梅镇，是当年英军的登陆据点之一。

他说：「让我们祈祷这样的牺牲永远不必再发生，我们的感激永续不坠，而我们的崇敬永志不忘。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）出席英国所举办的纪念式，他说：「法国没有人能够忘记你们的牺牲。」

杜鲁道于加拿大在滨海库尔瑟莱（Courseulles-Sur-Mer）附近举办的纪念式发表谈话指出，全世界务必续挺民主，并说：「当前民主仍遭受威胁，民主遭受亟欲重划国界的侵略者恫吓，我们的生活方式并非无端临到，不致力（维护）将无以为继。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）也现身，并与西方国家领袖共同出席在诺曼第举办的纪念式，而此时追想当年的登陆，可说是在俄罗斯挥军之后，针对乌克兰如何收复失土的磋商，赋予非常鲜明的象徵意义。

尽管二战期间，苏联对于战胜纳粹（Nazism）功不可没，但上述纪念式俄罗斯官员并未受邀，凸显2022年入侵乌克兰后，俄罗斯为西方国家所抛弃。

对于俄国未受邀，总统蒲亭（Vladimir Putin）藉着5日晚间在圣彼得堡（Saint Petersburg）会晤外国新闻媒体，不以为意表示：「任由他们在我们缺席的情况下大肆庆祝吧。」

他说：「苏联当年蒙受惨重损失，而俄罗斯是苏联的合法政权继承者，他们却不愿邀请俄国。」并说二战期间苏联阵亡的军民约莫2700万人。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）