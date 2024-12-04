纳米比亚选出首位女性领袖 执政党南丁戴特瓦当选总统

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（法新社温荷克3日电） 纳米比亚执政党「西南非人民组织」（SWAPO）在上周富争议的选举中由官方机构宣布获胜，这场投票之后，纳米比亚迎来这个非洲南非国家首位女总统，主要反对派已经表示不承认这项投票。

选举委员会的结果显示，现任副总统南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）以略高于57%的选票胜出，主要反对派「独立爱国者变革党」（IPC）候选人伊图拉（Panduleni Itula）以25.5%居次。

位于非洲南部的纳米比亚矿产资源丰富，1990年脱离当时施行种族隔离制度的南非宣布独立，此后均由西南非人民组织执政。

由于选票用纸短缺等后勤与技术问题，队伍大排长龙，投票时间延至11月30日截止。部分选民在投票第一天等待长达12小时后选择放弃。独立爱国者变革党表示，这是故意阻扰选民的行为，他们不会接受选举结果。

67岁的伊图拉上周表示，选举存在「大量舞弊」。

监督选举的一个南非洲人权律师组织同样表示，投票所的延误是蓄意且广泛存在的问题。

纳米比亚选举委员会承认投票规画有瑕疵，包括选票用纸短缺以及选民登记用的平板电脑过热。

纳米比亚选举委员会今天表示，近150万名登记选民中有近77%参与了总统选举。