纽时：马斯克自曝服用K他命造成膀胱出问题

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（法新社华盛顿30日电） 「纽约时报」今天报导，受美国总统川普倚重的美国科技业亿万富豪马斯克在去年选战期间服用大量K他命，导致膀胱出问题。消息曝光正值马斯克准备召开他告别川普政府记者会。

电动车大厂特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）执行长马斯克（Elon Musk）是川普（Donald Trump）去年选战最大金主，今天是他领导川普政府削减开支工作的最后一天。就在他即将与川普在白宫会见媒体前几小时，「纽约时报」（The New York Times）指他用药行为造成问题的消息曝光。

据纽时报导，马斯克除了K他命（ketamine）也服用摇头丸和迷幻蘑菇，且去年他在各地奔走时随身携带药盒，但目前不清楚他在领导川普新创的所谓「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）期间是否也用药。

纽时报导说，马斯克曾向他人表示，K他命已经影响到他的膀胱；而这是众所周知长期服用K他命的后果。K他命是一种麻醉药物，能造成感知脱离意识。

马斯克过去曾承认服用K他命，说是医生为了治疗他的「负面心态」而开给他的药，并暗示服用这类药物对他工作有帮助。

马斯克尚未就纽时报导置评，白宫则予以淡化处理。白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）被媒体记者问及是否担忧马斯克用药情况，他回答：「我们会担心的药物，是从南部边界跨境而来。」

米勒另外接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，被问及马斯克为白宫效力期间是否曾接受药检，他回覆说：「你们今天将有机会亲自向伊隆（马斯克名）询问任何你们想问的问题。」