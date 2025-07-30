纽约大楼枪击案酿4死 犯嫌疑把目标锁定NFL

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（法新社纽约29日电） 美国纽约市长亚当斯（Eric Adams）今天说，曼哈顿办公大楼枪击事件的男嫌身上留有字条，说自己患有退化性脑病变，且似乎把心中不满都归咎于在职业美式足球联盟（NFL）。

犯嫌为27岁的塔穆拉（Shane Tamura），高中时期是美式足球校队一员。

昨天的血案发生在曼哈顿中城（Midtown Manhattan）1栋位于公园大道（Park Avenue）的摩天大楼，塔穆拉先杀害4人之后自戕。

案发的摩天大楼内承租单位包括NFL。

消息来源向法新社证实说，在犯嫌皮夹找到的3页手写字条写着，「慢性创伤性脑病变，拜托研究我的大脑。我很抱歉」。

「（美式）足球让我得了CTE…你无法对抗NFL，他们会打垮你。」

纽约市长亚当斯表示，犯嫌生前从未在NFL打过球，但据说在加州念高中时是明星级球员。

这起枪击血案除了遇袭身亡的4人，NFL总裁古戴尔（Roger Goodell）在给员工的声明中说，还有1名NFL职员「身受重伤」但伤势稳定，留院治疗中。 亚当斯说，尽管犯嫌下定决心锁定NFL的办公室，却「搭错了电梯」，最后来到大楼管理部门所在的33楼。