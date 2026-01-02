纽约市长曼达尼就任 宣示左派将成功治理

（法新社纽约1日电） 美国民主党人曼达尼（Zohran Mamdani）今天接任纽约市长，他承诺将证明左翼政治能够成功。在他的任期内，势必将与总统川普针锋相对。

数以千计民众冒着酷寒天气，聚集在美国第一大城纽约，庆祝这位34岁民主党人就职。就在一年前，他还是一位相对默默无闻的人物，如今在政坛崛起，备受瞩目。

这场就职典礼充满了象徵意义。

曾成功起诉川普诈欺的纽约州检察长詹乐霞（Letitia James），在一个废弃的地铁站为曼达尼举行私人的午夜宣誓仪式。曼达尼的办公室表示，这个位于市政厅下方的低调场地，反映出他为劳动人民服务的承诺。此外，他也首位以可兰经宣誓的穆斯林纽约市长。

曼达尼在市政厅外说：「他们想知道左派能否治理。他们想知道困扰他们的挣扎能否被解决。」他说：「我们将做一件纽约人比任何人都擅长的事：我们将为世界树立一个榜样。」

在长达24分钟的演说中，他补充表示：「从今天开始，我们将大刀阔斧、无畏无惧地进行治理。」

曼达尼是纽约首位穆斯林市长，他强调竞选市长期间的核心议题，也就是生活成本，并承诺帮助那些「被既有秩序背叛的人」。

演说期间，群众一度爆出「向富人课税」的口号。曼达尼希望对纽约最富有的居民提高课税。

自称为民主社会主义者的曼达尼，上任之际正值川普推行强硬右派政策时期。

川普的行为可能具有决定性影响。这位共和党籍总统本人也是纽约人，他曾多次批评曼达尼，但两人去年11月在白宫的会谈却出乎意料地融洽。

一个潜在的引爆点可能是移民突袭行动，因为川普正在全美扩大对移民的打击，而曼达尼已矢言要保护移民社群。

在去年11月选举前，川普也曾扬言，如果纽约选择了被他称为「共产主义疯子」的曼达尼，他将削减对纽约的联邦资金。而曼达尼曾表示，他认为川普是个法西斯主义者。