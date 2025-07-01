继5月之后 美国进一步解除制裁叙利亚

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今年5月宣布解除美方制裁叙利亚的大部分措施，他今天下令进一步终止相关制裁，允许其重返全球金融体系，并履行华盛顿协助叙利亚在灾难性内战后重建的承诺。

叙利亚近期透过国际银行系统进行电子转帐，为2011年叙国爆发内战以来首次。

叙利亚临时总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）今年5月在沙乌地阿拉伯与川普会面，川普出人意料地宣布解除美国对叙利亚的制裁，这项重大政策转变促使美方大幅放宽相关制裁措施。

川普5月宣布解除制裁后，美国财政部发布一般许可，允许与夏拉领导的临时政府、叙利亚中央银行及国营企业进行交易。

不过，美方先前向叙利亚祭出层层制裁，其中一些措施由立法授权实施。对叙利亚而言，撤除这些制裁措施至关重要，将使企业在不需要担忧违反美方制裁措施的情况下，长期投资叙国。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）在简报会上说明，川普今天的命令将使美方能继续制裁仍在流亡的叙利亚前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）等人士。

负责相关制裁的美国财政部官员史密斯（Brad Smith）说，此举将「结束叙利亚在国际金融体系中的孤立状态，为全球贸易铺路，并吸引邻国及美国的投资。」

白宫在文件中说明，川普今天的命令要求国务院重新审视沙姆解放组织是否为恐怖组织，以及叙利亚是否为支持恐怖主义的国家。沙姆解放组织先前是盖达组织（Al-Qaeda）附属团体。

叙利亚伊斯兰主义团体「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）为首的反抗军2024年12月发动闪电攻势，推翻阿塞德政权。叙国在这场政变之后，开始重建与国际社会的关系。

叙利亚外交部长席巴尼（Asaad al-Shibani）在社群平台X发文称，川普此举「将为期待已久的重建和发展敞开大门」。