缅甸军事首领获推副总统 敏昂莱迈向总统之路

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（法新社奈比多30日电） 缅甸军政府领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）今天由国会议员提名为副总统，同时卸下国防军总司令职务，这位政变领导人将以文职身分迈向总统之路。

2021年敏昂莱发动政变，推翻实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的民选政府、拘禁翁山苏姬、解散她所领导的政党，从而引发缅甸内战。

法新社报导，敏昂莱在5年铁腕统治之后，安排举行大选，期间若有人抗议或批评选举，将之视为犯罪；今年1月下旬让亲军方政党以压倒性获胜。

一些民主监督团体长期以来警告说，新的缅甸政府仍会是军方的傀儡。

根据缅甸官媒播出的下议院会议画面，议员乔乔泰（Kyaw Kyaw Htay）会中表示：「我推举敏昂莱上将为副总统。」

缅甸将选出3位副总统，其中一人将经由国会投票后出任总统。

报导指出，军政府同时任命新的国防军总司令，由前情报首长叶温乌（Ye Win Oo）接替敏昂莱。

缅甸媒体报导，叶温乌在首都奈比多的仪式中，晋升为军方最高领导人。

然而，敏昂莱将军方最高权力交棒给叶温乌，自己转任文职，必须谨慎处理权力交接，这是他面临的主要挑战。（编译：纪锦玲）