缅甸军方突袭诈骗园区 查获大量黑市Starlink设备

afp_tickers

3 分钟

（法新社仰光20日电） 缅甸军政府今天表示，军方突袭国内恶名昭彰的网路诈骗据点之一，并查获30套Starlink卫星网路设备。

此前，法新社调查揭露，Starlink设备在缅甸使用量大幅激增，却尚未取得营运执照，但设备可从黑市取得，市场规模高达数十亿美元。

自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，缅甸战乱边境地区即成为诈骗「园区」温床，不肖集团招募员工，让他们透过网路、使出商业或爱情骗局手段，以欺骗一些毫无戒心的外国人。

自今年2月起，泰国、中国与缅甸当局携手合作，大规模打击此类跨国诈骗行为，成功解救约7000名受困于园区的员工，许多人自称遭人口贩卖到此地，从事非法工作。

法新社本月调查发现，缅甸有多处诈骗园区正在快速扩建，园区建物的屋顶正陆续安装Starlink卫星网路设备。

官方媒体「缅甸环球新光报」（ Global New Light）报导，军方日前突击缅泰边境附近的KK公园，查获30套Starlink接收器及相关配件。军方接管园区约200栋建物，发现内有近2200名员工。

联合国毒品和犯罪问题办公室（United Nations Office on Drugs and Crime）报告指出，2023年东南亚的网路诈骗集团，诈走此区与区域外民众高达370亿美元。

根据亚洲网路资讯中心（APNIC）统计，Starlink自7月3日至10月1日期间，每天都位居缅甸网路流量排名之首。

法新社为此曾联系Starlink，但未获回覆。

根据卫星影像显示，在缅泰边境蜿蜒的莫衣河（Moei River）沿岸，大约有27个诈骗园区，园内看似是办公和宿舍区块如雨后春笋出现。（编译：纪锦玲）