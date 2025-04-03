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缅甸强震后 军政府领袖将赴曼谷出席区域峰会

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（法新社仰光/瓦城3日电） 缅甸军政府领袖敏昂莱今天预计前往曼谷出席一场区域峰会。缅甸军政府表示，3月28日发生震矩规模7.7强震造成的死亡人数，如今已突破3000人。

军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）在声明中说，浅层地震发生6天后，已确认有3085人丧命、4715人受伤，仍有341人下落不明。

绍敏通并指出，来自17个国家的搜救与援助人员已携带近1000公吨物资和救灾工具抵达缅甸。

他说：「我们持续进行搜救，同时特别感谢国际社会和医疗团队辛苦救灾。」

缅甸军政府领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）预计今天前往曼谷出席一场区域峰会。

敏昂莱将出席「孟加拉湾多部门技术与经济合作倡议」（BIMSTEC）峰会，他将在这个孟加拉湾（Bay of Bengal）7个沿海国家的会议上讨论对缅甸强震的应对措施。

缅甸发生地震后，许多国家派出援助与救难团队，但缅甸严重受损的基础建设、不稳定的通讯和内战，阻碍了救援作业。

报导指出，在地震后还有零星冲突发生后，缅甸军政府昨天与反对派共同呼吁暂停敌对行动，让救援物资得以运送。

法新社记者昨天在距离震央不到15公里的实皆��（Sagaing）看见一片混乱的景象，有数以百计绝望灾民排队等着领取紧急物资。

这座城市饱受重创，世界卫生组织（WHO）说，有1/3房屋倒塌。

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