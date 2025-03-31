缅甸强震 穆斯林迎来开斋节气氛哀伤

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（法新社瓦城31日电） 数以百计悲痛不已的穆斯林今天聚集缅甸第二大城瓦城（Mandalay）街头进行开斋节集体祈祷，缅甸强震造成严重死伤和灾损，为这场活动蒙上一层阴影。

在柔和的晨光中，数以百计男子在两座清真寺外的街道上排队，围观的女性忍不住悲从中来，啜泣声和叹息声不绝于耳，现场弥漫着悲伤情绪。伊玛目为死者的灵魂祈祷时，声音沙哑。

他吟诵道：「愿真主赐予我们所有人和平。愿兄弟们都平安无事。」

瓦城的穆斯林齐聚一堂，为标志着斋戒月结束的开斋节进行首次祈祷；3天前，规模7.7的毁灭性强震重创缅甸，瓦城两座清真寺也被震垮，造成20人丧命。

26岁的温蒂里昂（Win Thiri Aung）在一夕之间失去多名家人。她告诉记者，「往年的开斋节总是充满欢乐、轻松愉快。今年却不同以往。我们所有人的心都与死去的孩子们同在。」

她崩溃地说：「我们相信死去的孩子和我们认识的每个人，灵魂都已经到达天堂。我们相信他们的死都是有福的。」

桑达翁（Sandar Aung）的11岁儿子28日在祈祷时受重伤，当晚在医院不治。

37岁的她泪流满面地说：「我很伤心，我儿子对开斋节到来感到非常兴奋。我们还一起买了要穿的新衣服。」