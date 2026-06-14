罗伊研究院：中国对澳洲直接打击威胁日增

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（法新社雪梨14日电） 澳洲智库罗伊研究院今天发布报告警告，中国已有能力对澳洲进行直接飞弹打击，且随着北京不断增备远程极音速武器及在南海筑岛，相关威胁正持续升高。

罗伊研究院（Lowy Institute）在报告中说，尽管澳洲目前面临的主要中国风险，是其有能力切断海底通讯电缆、发动网路攻击及阻断海上贸易，但「直接打击的威胁确实存在，且威胁程度愈来愈大」。

报告指出，这类威胁主要来自中国从舰艇和潜舰发射飞弹，以及可从中国本土发射到澳洲大陆的新型中程弹道飞弹东风-27。

美国军方去年12月表示，东风-27的射程有5000到8000公里。

罗伊研究院表示，东风-27可能成为搭载常规弹头的洲际弹道飞弹，而随着其服役数量不断增加，未来10年中国对澳洲的打击能力将增强。

报告还说，中国若在南海打造的人工岛上部署中程弹道飞弹东风-26，射程也可达到澳洲北部。

此外，中国若部署长程的载人或无人轰炸机，或是在靠近澳洲的太平洋岛屿上部署轰炸机或飞弹，对澳洲的威胁将「大幅升高」。

罗伊研究院国际安全计画主任罗杰文（Sam Roggeveen）对法新社表示：「我认为解放军的成长是苏联解体后澳洲安全面临的最重要事件，澳洲有迫切需要对此进行在更多认知下的讨论。」