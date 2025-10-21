罗浮宫窃案 法国检察官称财损估达8800万欧元

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎21日电） 法国罗浮宫博物馆（Louvre Museum）19日遭贼窃闯入并偷走多件珠宝馆藏，一名巴黎检察官今天表示，这起胆大包天的窃案造成财损估达8800万欧元（约新台币31亿3200万元）。 巴黎检察官贝库欧（Laure Beccuau）告诉法国RTL广播电台说，罗浮宫博物馆馆长预估的财损是这个数目，不过，如果窃贼「起歹念想熔化珠宝」销赃，变现金额将会低于该数目。

法国文化部日前表示，以下8件物品确认遭窃：玛丽-艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）与奥坦丝王后（Queen Hortense）珠宝套组的冠冕、玛丽-艾蜜莉王后与奥坦丝王后蓝宝石珠宝套组的项炼、玛丽-艾蜜莉王后与奥坦丝王后蓝宝石珠宝套组的一只耳环、法兰西皇帝拿破仑（Napoleon）妻子玛丽-路易丝皇后（Empress Marie-Louise）套组的祖母绿项炼、玛丽-路易丝套组的一对祖母绿耳环、被称为圣物匣式胸针的胸针、拿破仑三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕，及尤吉尼皇后的大型蝴蝶结胸衣饰（胸针）。

蒙面窃贼总共盗走9件19世纪王室珠宝，但逃离时遗落尤吉尼皇后的后冠，导致这件珍品受损。根据罗浮宫网站，这顶后冠镶有1354颗钻石和56颗祖母绿宝石。

贝库欧证实有4人参与19日窃盗案，并表示当局正在分析案发现场发现的指纹。

调查人员正仔细检查罗浮宫周围以及巴黎主要道路的监视器画面，寻找这4名窃贼踪迹。他们犯案后骑乘摩托车逃逸。

法国官员表示已出动一组60人调查团队处理此案，初步研判是犯罪集团精心策划和执行这起窃盗案。

这起窃案再度引发外界热议法国博物馆维安不足，法国司法部长达马南（Gerald Darmanin）坦言罗浮宫维安确实有漏洞。

过去数月法国其他博物馆也传出馆藏失窃，内政部长努涅斯（Laurent Nunez）指出，犯案过程仅短短7分钟，据信是经验老道的团队所为，有可能是「外国人」。