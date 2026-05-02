美上诉法院裁定暂停邮寄堕胎药 须亲自前往诊所领取

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（法新社华盛顿1日电） 美国联邦第五巡回上诉法院今天暂时中止美服培酮（mifepristone，俗称RU486）的邮寄递送服务，这种药物在美国大多数的堕胎手术中使用。不过，一家分销这种药物的公司表示将向最高法院提起上诉。

美国联邦第五巡回上诉法院由3名法官组成的合议庭，针对路易斯安那州起诉食品暨药物管理局（FDA）的诉讼做出上述裁定。路易斯安那州是美国反堕胎法律最严格的州之一。

这间由保守派主导的法院所下达的命令，要求美国任何地方寻求堕胎的女性，必须亲自从医疗诊所获取美服培酮，并禁止透过邮寄或药局递送。

在美国分销这种药物的两家公司之一「丹科实验室」（Danco Laboratories）请求上诉法院将命令暂停一周，以便公司准备向美国最高法院提起紧急诉讼。

上诉法院推翻了下级法院的一项裁决，该裁决允许在食药局对美服培酮相关规定进行审查期间，继续透过邮寄方式递送美服培酮。

支持审查美服培酮安全性的支持者引用一项由保守派智库进行的研究，不过这项研究未经同侪审查，且发表在一个网站上，而非科学期刊。

食药局最初于2000年批准美服培酮，它是美国最常见的堕胎照护方式，也常规性地用于处理早期流产。

在美国，用于阻止妊娠进展的美服培酮，以及用于排空子宫的米索前列醇（misoprostol），被批准可用于终止70天内的妊娠。

路易斯安那州检察长墨尔（Liz Murrill）对上诉法院的决定表示欢迎，称之为「生命的胜利」。

墨尔表示：「拜登（Joe Biden）的堕胎集团透过非法的邮购堕胎药，促成路易斯安那州数以千计（以及其他州数百万名）婴儿的死亡。今天，这场恶梦结束了。」

美国非政府组织「生育自主权中心」（Center for Reproductive Rights）总裁兼执行长诺查普（Nancy Northup）对上诉法院的裁决表示谴责。

诺查普透过声明表示：「这与科学无关，这是为了让堕胎尽可能地困难、昂贵和遥不可及。」

「美国民权联盟」（ACLU）律师凯伊（Julia Kaye）表示：「反堕胎的政客们刚刚让全国各地的人们更难获得一种堕胎和流产患者已安全使用了超过25年的药物。」