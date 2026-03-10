美以伊冲突扩大 各国最新伤亡总汇整

afp_tickers

5 分钟

（法新社杜拜9日电） 自美国与以色列2月28日对伊朗发动打击以来，战火已蔓延至整个地区，中东各国皆传出有人员伤亡。

由于报导受限，法新社无法对以下所有伤亡数字进行独立核实。以下数据是根据受影响国家的政府、军方、卫生当局及救援组织公布的资料整理而成。

● 伊朗

伊朗卫生部今天表示，已有超过1200人丧生，其中包括约200名妇女及200名12岁以下的儿童，另有超过1万名平民受伤。

伊朗烈士和退伍军人事务基金会（Foundation of Martyrs and Veterans Affairs）5日表示，美以袭击造成的死亡人数已达1230人。伊朗红新月会（Iranian Red Crescent）先前在3月3日曾表示，有787人丧生。

总部位于美国的人权行动者新闻通讯社（HRANA）今天表示，至少已有1708人丧生，其中包括1205名平民（内含至少194名儿童）、187名军事人员，以及316名身分未明的人员。

● 以色列

以色列急救人员和军方报告指出，以色列境内共13人丧生。急救人员表示，自伊朗开始发射飞弹报复美以联合打击以来，以色列境内已有11人死亡，另有数十人受伤。

在贝特西迈希（Beit Shemesh）的一次袭击中，造成共9人丧生，其中包括4名未成年人。以色列军方宣布，有两名士兵在黎巴嫩南部的战斗中阵亡。

● 黎巴嫩

黎巴嫩卫生部今天表示，在一周的攻击中，共有486人丧生、1313人受伤。该部门昨天则指出，稍早公布的394人死亡名单中包括83名儿童和42名妇女。

法新社尚无法对这些数据进行详细分析。

黎巴嫩军方表示，已有3名士兵阵亡。真主党（Hezbollah）则尚未公布其伤亡情况。

● 波斯湾国家

波斯湾国家当局及美军中央司令部（CENTCOM）表示，自伊朗发动攻击以来，邻近国家已有23人丧生。

大多数死者为军事或安全人员，其中包括7名美国军人以及10名平民。

科威特军方和卫生部表示，境内共有6人死亡，其中包括2名科威特士兵、2名边境防卫队人员以及2名平民，其中一名死者为11岁女孩。

阿拉伯联合大公国国防部和杜拜媒体办公室表示，境内共有6人死亡，其中包括4名平民，以及2名因直升机技术故障坠毁而殉职的军事人员。

沙乌地阿拉伯民防局表示，有2名平民丧生；巴林内政部报告指出有2人死亡；阿曼海事安全中心表示，有1名水手在海中丧生；卡达内政部则报告有16人受伤，未有死亡。

美军中央司令部证实，6名美军在科威特丧生，另有1人在沙乌地阿拉伯阵亡。

● 伊拉克

伊拉克的亲伊朗武装分子表示，有16名成员在空袭中丧生，他们指责这些空袭是以色列与美国所为。

在伊拉克库德斯坦自治区，当局表示，在阿比尔（Erbil）机场的无人机攻击中，有一名机场警卫丧生，而在伊朗的攻击中至少有两名伊朗库德族战士丧生。

● 约旦

约旦军方发言人表示，伊朗飞弹与无人机碎片掉落，导致全国各地有14人受伤。

约旦境内目前尚无死亡报告。