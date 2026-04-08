美以伊同意停火两周 中东最新战况一次看

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（法新社巴黎7日电） 美国与以色列联手攻伊进入第39天，美国总统川普施压伊朗在期限内重启荷莫兹海峡，否则将摧毁整个文明，但在最后通牒到期前宣布达成停火，双方将于10日在巴基斯坦展开谈判。

● 美国、伊朗、以色列同意停火

美国与伊朗今天同意达成为期两周的停火，时间点就在川普设定将摧毁对方的最后期限届满前不到一个小时，德黑兰当局同意暂时重新开放关键的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。 白宫表示，以色列也同意停火。这项在最后关头达成的协议，是在川普表示已与巴基斯坦领袖交谈、巴方要求停战后促成的。

● 美伊10日将于伊斯兰马巴德谈判

伊朗将这次停火称为胜利，并说已同意与华府举行会谈，双方将自10日起在巴基斯坦会晤，寻求结束冲突的途径。

担任斡旋者的巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，首都伊斯兰马巴德将欢迎两国代表团前来进行谈判，目标是达成「最终协议」。

● 伊朗10点方案

伊朗表示，为结束与美国的战争而提出的10点方案，将要求华府接受伊朗的铀浓缩计画，以及解除对伊朗的所有制裁。

德黑兰方面指出，这项计画还将要求让伊朗控制荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）、美军撤离中东、停止对伊朗与盟友的攻击、释放遭冻结的伊朗资产，以及联合国安全理事会通过决议，使任何协议都具约束性。

● 巴基斯坦领袖：停火协议涵盖所有地方

巴基斯坦总理夏立夫表示，美国、伊朗与其盟友达成的停火协议将涵盖「所有地方」，包括黎巴嫩。

但黎巴嫩卫生部表示，以军对黎巴嫩锡登市（Sidon）发动军事攻击，造成8人死亡。这波空袭击中这座海滨城市的沿海区域，法新社摄影记者在事发现场看到一家咖啡馆有火焰窜出。

● 亚洲股市涨、油价跌

川普宣布与伊朗达成两周停火，期间双方将在巴基斯坦斡旋下进行谈判，受此消息激励，日本与韩国股市今天走扬。

与此同时，国际油价下跌，西德州中级原油（West Texas Intermediate, WTI）与北海布伦特原油（Brent Crude）跌破每桶100美元。

● 巴格达、杜哈与阿联爆炸

法新社记者报导，在美国大使馆所在的巴格达市中心，今天晚间传出5起爆炸声响。

卡达首都杜哈也传出爆炸声，阿拉伯联合大公国表示，防空系统正在运作，以拦截来自伊朗的飞弹与无人机攻击。

● 不可接受

在宣布停火前，川普警告如果伊朗没有在华盛顿时间晚间8时前开放荷莫兹海峡，「整个文明将会灭亡」。对此，罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）表示，威胁要对伊朗民用目标造成广泛破坏的行为是「不可接受的」，且可能违反国际法，但他并未明确点名川普。

● 德黑兰犹太会堂遇袭

以色列军队对德黑兰一座犹太会堂因夜间空袭遭「附带损害」表达遗憾，称这次空袭的目标是一名伊朗高阶指挥官。

伊朗媒体稍早报导，位于德黑兰市中心的拉菲尼亚犹太会堂（Rafi-Nia Synagogue）已遭「彻底摧毁」。

● 美以空袭伊朗哈格岛

多家媒体报导，美国与以色列对伊朗重要的石油出口枢纽哈格岛（Kharg Island）发动攻击。伊朗梅尔通讯社（Mehr）指出：「美国-犹太复国主义敌人对哈格岛发动多次攻击，当地传出数起爆炸声响。」

新闻网站Axios记者芮维（Barak Ravid）在社群平台X上引述美国官员说法报导，美国对位于伊朗西部沿岸外海的哈格岛「军事目标进行打击」。