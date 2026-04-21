美伊互指违约 停火即将到期中东局势前景不明

afp_tickers

3 分钟

（法新社德黑兰20日电） 美国与伊朗今天分别警告已为战争做好准备。随着两周停火进入倒数，美国总统川普（Donald Trump）之前宣布一场将在巴基斯坦重启的谈判工作，目前仍充满不确定性。

白宫表示，副总统范斯（JD Vance）已准备飞往巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）。当地已可见筹备第2轮谈判的迹象，盼能终结中东战争、稳定全球市场。

然而，伊朗神职政府拒绝证实是否将参与谈判，并指控美方违反停火协议，对伊朗港口实施封锁并扣押一艘船只。

两周前曾率团赴巴基斯坦谈判的国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「川普透过封锁与违反停火协议，是想将这个谈判桌变成投降桌，或以此为藉口随心所欲地重启敌对行动。」

他在社群平台X发文说：「我们不接受在威胁阴影下谈判，这两周我们已做好在战场上亮出一手新牌的准备。」

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）警告，任何未获许可试图通行荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只都将成为目标。

川普同样指控伊朗在荷莫兹海峡骚扰船只，违反停火协议。荷莫兹海峡为全球1/5石油的运输通道，自美国与以色列发动攻击行动后，伊朗几乎全面封锁该水道作为报复手段。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发出一连串贴文，强调美国的封港行动「正在彻底摧毁」伊朗。

且就在美方施压伊朗在核子议题让步之际，川普同时表示，唯有美伊双方达成「协议」，才会解除对伊朗港口的封锁。

川普接受美国公共电视网（PBS）采访时表示，伊朗「理应出席」在巴基斯坦的谈判，「我们双方都同意出席」，并警告停火一到期，「届时将会有大量炸弹落下」。

他另对彭博（Bloomberg News）表示，自己「极不可能」延长这项为期两周的停火协议。

川普是于4月7日宣布与伊朗达成两周停火，当时并明确说明到期时间。

依起始时间推算，停火理论上将于德黑兰时间21日深夜届满。不过川普在接受彭博访问时表示，停火期限将于美东时间22日晚间终止。