美伊再交火 中东局势最新发展一次看

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴黎7日电） 尽管美国和伊朗在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）再度交火，美国总统川普试图淡化冲突，称美伊停火仍有效。

以下是中东战争最新情势发展。

●美以动向

美国军方表示，伊朗军队动用飞弹、无人机与小型船艇，锁定3艘美国海军驱逐舰攻击，但美方资产未被击中。

美军中央司令部（U.S. Central Command）在社群平台X发文说，美军「消除来袭威胁，并锁定（发动攻击）的伊朗军事设施攻击」。

川普今天将伊朗对3艘美国军舰的攻击轻描淡写为「小事一桩」，并表示他认为停火仍有效。

他在华府被问到美伊停火是否仍有效时说「是的」。他告诉媒体：「他们今天小打小闹，我们把他们轰走。他们小打小闹，我称这是小事一桩。」他也坚称谈判「进展很顺利」。

川普稍早在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说，3艘美国驱逐舰在遭受攻击的情况下仍成功穿越荷莫兹海峡，没有受到任何损害，但「伊朗攻击者遭受重大损失」。他说：「如果他们不快点签署协议，未来我们会以更猛烈、更暴力的方式打击他们！」

此外，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天晋见天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），讨论中东战争局势。他的发言人表示，卢比欧也与教廷国务院长会面，探讨促进中东和平的行动。

以色列方面，尽管以军再度空袭黎巴嫩真主党（Hezbollah）据点，美国一名官员今天表示，黎巴嫩与以色列将于14日至15日在华府举行新一轮谈判。

以色列昨天在贝鲁特南郊击毙真主党一名指挥官，这是以色列自上月达成停火协议以来首度空袭当地。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天证实以军击毙一名真主党指挥官，称「没有恐怖分子能够躲过」以色列打击。根据国营媒体报导和法新社记者说法，以色列军方今天再度轰炸黎巴嫩南部目标。

●伊朗动向

根据伊朗国家电视台刊登的声明，伊朗中央军事指挥部表示，伊军是在美军违反停火后反击，指控美军在荷莫兹海峡锁定一艘伊朗油轮和另一艘船攻击。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，他已与伊朗最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）会面。穆吉塔巴自3月初获任命后就未公开露面。

●油价股汇动态

美国与伊朗在荷莫兹海峡交火，动摇市场对美伊协议终战和重启荷莫兹海峡的希望，亚洲当地时间8日股市下跌，油价走扬。

●其他国家及组织

黎巴嫩卫生部表示，以色列今天一连串空袭造成至少12人丧生，包括两名儿童和一名医护人员。

联合国国际海事组织（IMO）秘书长杜明奎（Arsenio Dominguez）在巴拿马表示，约1500艘船和2万名船员因伊朗封锁荷莫兹海峡而持续受困波斯湾。