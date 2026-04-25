美伊双方代表赴巴基斯坦 预期展开新一轮谈判

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（法新社华盛顿24日电） 伊朗与美国今天分别证实，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）与美国总统川普的特使正前往巴基斯坦。这是近两周来和平谈判重启的首个具体进展迹象。

白宫宣布，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）与女婿库许纳（Jared Kushner）将启程前往伊斯兰马巴德（Islamabad）；稍早之前川普在与以色列和黎巴嫩特使会谈后，宣布以黎停火再延长3周。

虽然川普对黎巴嫩达成永久和平表示乐观，但要结束更广泛的中东战争仍是一大难题；当前国际社会要求重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）这条全球石油与液态天然气（LNG）运输要道，使问题更显迫切。

巴基斯坦官方消息人士透露，伊朗外长阿拉奇预计将于24日深夜抵达伊斯兰马巴德。

伊朗外交部发言人表示，阿拉奇在结束巴基斯坦行程后，还将前往阿曼与俄罗斯「高层官员」会晤，讨论「终结战争相关努力的最新进展」。但伊朗外交部发言人并未提及是否将与美国代表展开新一轮会谈。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）表示，魏科夫与库许纳预计25日前往巴基斯坦，将与伊朗代表团成员进行会谈。

她说：「正如总统所呼吁，伊朗方面主动联系并提出此场面对面对谈的要求。」还说双方对话「有望推动协议进展」。

之前率团赴伊斯兰马巴德进行首轮会谈但未能达成协议的美国副总统范斯（JD Vance）这次不会前赴巴基斯坦，但李威特表示范斯会待命，若有需要随时赶赴。