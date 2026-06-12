美伊和平协议近完成 美官员：8成以上机率近日签署

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（法新社伊斯兰马巴德/华盛顿12日电） 巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，美国与伊朗和平协议的最终文本已获各方同意；美国官员则称，有80%至85%机率在数日内与伊朗签署协议。

夏立夫在社群平台X发文指出：「我们可以确认，已经达成一份最终并获得美伊同意的和平协议文本，巴基斯坦目前正与双方密切合作，以敲定下一步行动。」

他在贴文中标注美国与伊朗总统，以及两国其他领导人。巴基斯坦过去几个月以来一直居中协调美伊谈判。

夏立夫表示：「和平从未像现在这般靠近。」

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天坚称，伊美达成协议以结束中东战事的可能性前所未有地接近。在此之前，美国总统川普曾愤怒指责德黑兰当局在谈判中缺乏诚意。

夏立夫说：「在巴基斯坦持续进行密集斡旋的过程中，我们充分了解那些企图破坏和平协议的人正不断地发动错误资讯的攻势。」

美国政府一名高阶官员今天表示，美方有「80%至85%的把握」在未来数日内与伊朗签署和平协议。

这位不愿具名的高阶官员在与媒体的电话会议中表示：「我们预期未来数日内将签署协议，但我无法提供确切日期。」

他说：「如果你今天早上问我对签署协议的信心有多少，我可能会说75%，但现在大概提高到80%至85%。不过，还没有达到100%。」（编译：徐睿承）