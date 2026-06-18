美伊签协议为核谈判铺路 伊朗拒谈飞弹计画

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（法新社德黑兰18日电） 伊朗总统裴泽斯基安今天表示，伊朗与美国达成的「历史性」协议将为结束战争及推动最终和平协议铺路；不过德黑兰也强调，未来与华府的谈判不会触及伊朗飞弹计画。

裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群媒体发文说：「这是一份历史性文件，也是来自强大伊朗的讯息：和平将在相互尊重的基础上实现。」

他在贴文中附上文件影像，显示这份文件已由他本人、美国总统川普以及居中斡旋的巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）共同签署。

这项协议为后续就伊朗核计画及解除对德黑兰制裁进行详细谈判奠定基础，但未提及伊朗飞弹计画。

伊朗今天表示，未来与美国的谈判不会触及伊朗飞弹计画。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）接受伊朗国营电视台访问时表示：「任何人都别想拿我们的飞弹说事。伊朗飞弹是用来发射的，不是用来谈判的。」

在战争爆发前，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）曾警告，伊朗必须就其弹道飞弹计画进行谈判。华府认为，这些飞弹对以色列和美军在中东地区的基地构成威胁。 川普立场似有所软化，他昨天表示，不让伊朗拥有飞弹好像「不太公平」。

川普说：「我的意思是，如果其他国家拥有飞弹，却不让他们拥有一些，有点不公平。」

瑞士外交部今天证实，在美伊签署结束中东战争的协议后，华府及德黑兰计划明天在瑞士柏根斯多克（Buergenstock）的度假村举行初步会谈，讨论如何落实协议。（编译：刘文瑜）