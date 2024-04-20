美众议院将表决援以乌台法案 牵动TikTok命运

3 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国联邦众议院准备在明天举行重要表决，攸关对乌克兰、以色列和台湾的重大援助计画，同时也牵动短影音平台TikTok在美国的命运。

一连串关于950亿美元对外援助和武器法案的表决预定下午1时（台湾时间21日凌晨1时）展开，陷入困境的共和党籍众议院议长强生（Mike Johnson）将需要民主党的支持才能让法案过关。

这些法案是经过数月激烈谈判、美国盟邦施压以及乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再请求援助所促成。

美国总统拜登和自家民主党国会议员数月来为乌克兰推动新的重大军援计画。但共和党人在党内总统参选人川普影响下，愈来愈不愿意为乌克兰与俄罗斯旷日持久的战争提供乌方资金。

强生在犹豫数月后终于支持约600亿美元的援乌计画，其中包括经援和武器。他说：「坦白说，我宁愿送乌克兰子弹，也不愿送美国子弟。」

法案也允许拜登政府没收和出售俄罗斯资产，以向乌克兰提供经费以助重建，此举获得其他七大工业国集团（G7）国家支持。

一笔总计130亿美元的军事援助则是分配给以色列，以色列正在加萨走廊（Gaza Strip）与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）交战。这笔钱主要将用于加强以色列「铁穹」（Iron Dome）防空系统。

法案文本显示，超过90亿美元将专门用于因应「加萨以及世界各地其他弱势群体对人道主义援助的迫切需求」。

此外在拜登要求下，约80亿美元将用于抗衡中国，藉由投资潜舰基础设施以及在开发中国家推动建设计画，与北京竞逐。

有数十亿美元将用于对台湾的武器援助。

还有一项条款将迫使TikTok脱离中国母公司字节跳动（ByteDance），否则将在美国面临全国性禁令。TikTok在美国拥有约1.7亿用户。

TikTok深受年轻人欢迎，西方官员曾对此示警，声称TikTok屈从于北京沦为宣传管道，但业者否认这些指控。